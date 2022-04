L’Atalanta ritrova Zapata tra i convocati. Ma col Napoli spazio a Boga-Malinovskyi

L’importanza del bomber colombiano, l’unico nella rosa nerazzurra a poter fare un certo tipo di lavoro in attacco e garantire un consistente numero di gol (stante le polveri bagnate di Muriel), è nota a tutti e la sua convocazione è vista soprattutto come un conto alla rovescia in vista di quella che potrebbe essere la prima partita da titolare dopo il rientro, partita che dovrebbe essere quella contro il Lipsia nei quarti di ritorno di Europa League in programma il 14 aprile a Bergamo dopo un rodaggio nel match d’andata contro i tedeschi e in campionato contro il Sassuolo.