L’Atalanta sfida la Premier League

Muriel segna, il primo tempo finisce 1-1 Atalanta in campo a Norwich per la seconda partita della tournée in Gran Bretagna contro il Norwich City, neopromosso in Premier League.

Dopo il ko per 2-1 contro lo Swansea City in Galles, i nerazzurri sono attesi da un rivale sulla carta più insidioso ma ricordiamo che queste partite sono preziose soprattutto per consentire a tutti i giocatori di mettere minuti delle gambe: il risultato non è fondamentale. L’Atalanta (3-4-1-2) giocherà con Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel. È un test importante soprattutto per quest’ultimo.

Le azioni più importanti

45’ gol di Muriel dall’interno dell’area su errore clamoroso di Klose

16’ gol di Cantwell: 1-0 per il Norwich

Le formazioni ufficiali

Norwich: Fahrmann, Byram, Godfrey, Leitner, Hernandez, Lewis, Cantwell, Klose, Buendia, Trybull, Pukki. A disposizione: Krul, Aarons, Roberts, Vrancic, Heise, Stiepermann, Drmic, McLean, Srbeny, Idah. Allenatore: Daniel Farke.

Atalanta: Gollini, Djimsiti, Palomino, Masiello, Hateboer, de Roon, Pašalić, Gosens, Gomez, Iličić, Muriel. A disposizione: Rossi, Sportiello, Reca, Freuler, Malinovskyi, Castagne, Pessina, Ibañez, Okoli, Colley, Zapata, Barrow. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

