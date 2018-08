L’Atalanta si gioca l’Europa - Diretta

Zapata guida l’attacco al Copenaghen Segui la diretta di Copenaghen-Atalanta, la sfida decisiva per l’accesso ai gironi di Europa League. I nerazzurri devono vincere oppure pareggiare dall’1-1 in poi.

Europa. Non ci sono altri obiettivi per l’Atalanta, che affronta il Copenaghen nel ritorno dello spareggio valido per i gironi europei. Per passare il turno serve vincere oppure pareggiare dall’1-1 in poi. Per questo motivo Gasperini ha deciso di giocarsi tutte le sue carte “pesanti”: a differenza della gara di andata l’attacco sarà guidato da Duvan Zapata, assistito dal Papu Gomez e da Pasalic. Novità anche a centrocampo con Castagne al posto di Hateboer. Dopo la stupenda partita contro la Roma l’Atalanta vuole continuare a stupire anche in Europa e per farlo non può sottovalutare questa partita decisiva. L’Eco di Bergamo come sempre vi propone la cronaca in diretta della gara.

FORMAZIONI UFFICIALI

COPENAGHEN: Joronen; Ankersen, Vavro, Bjelland, Boilesen; Skov, Falk, Zeca, Thomsen; N’Doye, Fischer.

ATALANTA: Gollini, Toloi, Palomino, Masiello, Castagne, de Roon, Freuler, Gosens, Pasalic, Gomez, Zapata.

