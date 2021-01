«L’Atalanta sta bene, ha fiducia»

Gasperini: buona intensità, giocato bene Le parole dell’allenatore dell’Atalanta: «Ho visto cose importanti per noi, buoni recuperi, pressing efficace e abbiamo messo in difficoltà una squadra tecnica e pericolosa come il Sassuolo. Già nel primo tempo potevamo fare più gol».

«Abbiamo avuto un atteggiamento molto positivo, la squadra sta bene, ha fiducia, crea intensità. Ha fatto un’ottima gara contro un buon Sassuolo, abbiamo realizzato tanti gol ma a parte quello una buona partita». Lo ha detto il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini al termine della sfida vinta contro il Sassuolo.

Durante Atalanta-Sassuolo domenica 3 gennaio

«Siamo la loro bestia nera, questo è vero, ma le partite non sono mai scontate all’inizio - continua Gasperini in diretta su Sky -. Nei primi 7’ sono partiti forte, hanno avuto situazioni pericolose, poi per tutto il resto della partita meglio noi. Ho visto cose importanti per noi, buoni recuperi, pressing efficace e abbiamo messo in difficoltà una squadra tecnica e pericolosa come il Sassuolo. Già nel primo tempo potevamo fare più gol».

Soddisfatto anche Duvan Zapata: «Giocavamo contro una grande squadra, li abbiamo messi in difficoltà. Personalmente sono contento di avere trovato due gol ma soprattutto per la prestazione della squadra» spiega l’autore di una doppietta contro il Sassuolo.

«Noi siamo sempre gli stessi - continua l’attaccante su Sky -, abbiamo avuto partite complicate e oggi era importante vincerla. Sono stato vicino al Sassuolo? È vero, quando sono arrivato in Italia ero vicino, poi è arrivato il Napoli. E’ una coincidenza che segno sempre contro di loro. Lottiamo sempre per i nostri obiettivi, andiamo avanti partita per partita».

