L’Atalanta Under 23 giocherà (molto probabilmente) in serie C

Il Consiglio federale della Federcalcio, sulla base del parere espresso dalla Covisoc (la Commissione di vigilanza sulle società di calcio) ha deciso d i respingere il ricorso del Siena in merito alla mancata iscrizione al campionato di Serie C 2023/24 . Il provvedimento apre di fatto le porte all’iscrizione della seconda squadra dell’Atalanta (la formazione Under 23). Perché il passaggio diventi ufficiale manca ora un ultimo tassello: il Siena infatti ha 48 ore di tempo per presentare un nuovo ricorso, che sarebbe discusso davanti al Collegio di Garanzia del Coni il 20 o il 21 luglio prossimi.

Nel frattempo comunque l’Atalanta è già al lavoro per l’allestimento della squadra Under 23, che in caso di ammissione sarà inserita nel girone B (dove andrà a occupare il posto lasciato libero dal Siena: non ci sarà dunque il derby con l’AlbinoLeffe) e sarà affidata alla guida tecnica di Francesco Modesto, ex giocatore e allievo di Gian Piero Gasperini.