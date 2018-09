L’Atalanta vuole riscattarsi subito

Battere il Cagliari per rimanere in alto Segui la diretta della partita tra Atalanta e Cagliari. Allo stadio di Bergamo i nerazzurri vogliono riscattare la deludente eliminazione dall’Europa league.

Rialzarsi subito. È l’unico obiettivo per questa Atalanta, fuori dall’Europa league ai rigori al termine di un tiratissimo spareggio contro il Copenaghen, e ora in cerca di riscatto. I nerazzurri devono chiudere in fretta quel capitolo, deludente ma ormai passato, per tornare a concentrarsi sul campionato. Che è iniziato nel migliore dei modi con la vittoria contro il Frosinone e l’ottimo pareggio a Roma, e ora deve continuare a regalare punti per rimanere nei piani alti della classifica. Gasperini, fresco di rinnovo di contratto, dovrà vedersela contro un Cagliari in cerca di punti dopo un inizio non facile. L’Eco di Bergamo come sempre segue la partita con una cronaca in diretta.

FORMAZIONI UFFICIALI

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Mancini, Djmsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Adnan; Pasalic; Rigoni, Zapata

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Klavan, Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Ionita; Sau, Pavoletti.

