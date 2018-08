L’Atalanta vuole sorprendere ancora

Rivoluzione Gasp: fuori (quasi) tutti i big Segui la diretta della partita tra Roma e Atalanta. All’’Olimpico i nerazzurri vogliono sorprendere ancora, come fatto nell’ultima stagione quando Cornelius e de Roon espugnarono lo stadio giallorosso.

Non ci sono partite facili per l’Atalanta in questo inizio di stagione. Prima di volare a Copenaghen per il ritorno dello spareggio di Europa league i nerazzurri sono impegnati all’Olimpico contro la Roma nella seconda giornata di campionato. La più grande preoccupazione sarà giocare senza pensare alla decisiva sfida europea, con l’obiettivo di tentare il colpaccio come nella scorsa stagione quando Cornelius e de Roon firmarono una storica vittoria. Dopo il 4-0 rifilato al Frosinone Zapata e compagni sono attesi dal primo vero big match della stagione contro una squadra profondamente rinnovata a suon di milioni di euro. Gasperini sceglie la rivoluzione: fuori quasi tutti i big, dentro i giovani come Pessina e Valzania. In attacco l’esordio di Rigoni, insieme a Pasalic, a sostegno di Zapata. L’Eco di Bergamo, come sempre, vi propone la cronaca in diretta della partita.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Lo. Pellegrini, De Rossi, Cristante; Cengiz, Dzeko, Pastore.

Atalanta: Gollini; Palomino, Djimsiti, Mancini; Castagne, Pessina, Valzania, Ali Adnan; Pasalic; Rigoni, Zapata.

