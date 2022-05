Lavoro differenziato per Zapata (solito adduttore) e Scalvini (solo una botta)

Atalanta Alla ripresa degli allenamenti di mercoledì dopo il pareggio con la Salernitana, Zapata e Scalvini hanno lavorato a parte. Per domenica il colombiano è da valutare mentre per il giovane si tratta solo di una botta.

Alla ripresa degli allenamenti di mercoledì 4 maggio si sono fermati Zapata e Scalvini: l’attaccante colombiano è ancora alle prese con il vecchio fastidio all’adduttore della coscia sinistra dopo che anche lunedì sera nella partita contro la Salernitana era sceso in campo non al meglio. L’eventuale impegno di Zapata (rientrato da meno di un mese da un lungo stop) sarà valutato nei prossimi giorni. Non preoccupa invece Scalvini, alle prese con i postumi di una botta alla coscia sinistra: dovrebbe quindi recuperare per Spezia-Atalanta, terzultima di campionato, in programma domenica a La Spezia.

Oltre a Zapata e Scalvini, programma personalizzato per Toloi e Pezzella, alle prese con guai muscolari. Per il capitano problema al solito flessore destro, per il terzino all’adduttore destro. Per il resto, l’assente sicuro è il solito Ilicic, per la situazione personale.