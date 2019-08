Laxalt all’Atalanta

Intesa per 5 anni L’agente del giocatore ventiseienne ha raggiunto l’accordo per 5 anni a 1,5 milioni. Ora la parola passa al Milan.

C’è l’accordo tra l’Atalanta e l’esterno mancino uruguaiano Diego Laxalt. L’agente del giocatore ventiseienne, Ariel Krasouski, ha raggiunto l’intesa per 5 anni a 1,5 milioni nell’incontro che si è tenuto nella mattinata di giovedì 22 agosto al centro sportivo Bortolotti di Zingonia, sede del club nerazzurro, con l’amministratore delegato Luca Percassi e il responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori. Ora serve il perfezionamento della formula tra società con il Milan: il prestito sarebbe oneroso, a 1 milione, con diritto di riscatto a giugno 2020 pronto a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni come il numero di presenze stagionali.

Sembrerebbe vicino anche l’arrivo di Luan, Pallone d’oro Sudamerica 2017, che milita nelle file della squadra di Porto Alegre, il Gremio.

