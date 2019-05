Lazio-Atalanta, 2 sfide dirette in 10 giorni

Gasperini: ogni partita è decisiva Domenica 5 maggio primo confronto diretto in campionato e poi il 15 maggio la Coppa Italia. Il tecnico nerazzurro: «In palio ancora tutto». E sulla polemica di Ranieri: «L’obiettivo siamo noi».

«Domenica (5 maggio ndr) non c’entra nulla con la Coppa Italia, anche se è la prima di due sfide in dieci giorni che conteranno molto per la stagione». Tenere separati il primo e il secondo round dello scontro diretto su due fronti con la Lazio: è questa la missione della vigilia di Gian Piero Gasperini.

«Le motivazioni domenica sono quelle del campionato, degli obiettivi delle contendenti e della classifica corta per cui ogni partita sarà decisiva – esordisce l’allenatore dell’Atalanta prima della partita Lazio - Atalanta in programma domenica alle 15 –. La finalissima del 15 maggio è una gara secca. In serie A nelle ultime 4 giornate in palio c’è di tutto: Europa League, Champions League, salvezza, sopravvivenza... Il campionato è imprevedibile e appassionante: tra la qualificazione a una coppa e all’altra alla fine potrebbe ballare un punto».

L’avversario, a meno 4 (59 a 55), attualmente sarebbe fuori da tutto, mentre i nerazzurri respirano aria d’alta quota: «La Lazio è forte, la vittoria di Genova con la Samp le ha dato ossigeno in classifica, ma noi siamo in vantaggio – ragiona il Gasp –. Noi siamo usciti benissimo da una settimana dispendiosa, ottenendo finale di coppa e quarto posto. I problemi fisici sono stati recuperati, a parte Toloi e Barrow che domani non c’è. Gosens invece è a posto, come Ilicic». Tutti i titolari dentro, per i bergamaschi: Gollini tra i pali, Mancini-Palomino-Masiello dietro, Hateboer e Castagne in corsia, de Roon e Freuler in mezzo, Gomez dietro Ilicic e Zapata.

Ben sette diffidati, ovvero la difesa, la fascia destra e dalla trequarti in su, ma la posta in palio, rimanere davanti alle concorrenti, è troppo ambita per rinunciare a chicchessia: «L’obiettivo delle polemiche di Ranieri sulla Lazio che si scanserebbe in realtà è l’Atalanta: in tanti sperano che noi cadiamo – è l’opinione del tecnico –. Non ci resta che sorridere e giocare: se non facciamo errori non ci prendono e non abbiamo bisogno di guardare in casa d’altri».

Infine, una battuta sulla differenza di entrate a seconda degli obiettivi raggiunti: «L’aspetto tecnico e sportivo è totalmente separato da quello economico dovuto alla vittoria di un trofeo o alla qualificazione o questa o quella coppa. L’importanza del traguardo è uguale per tutti: quando si scende in campo non si fa di conto».

