Le maglie di Natale fanno il botto

Atalanta, raccolti 25.770 euro Verranno donati in beneficenza. La più gettonata quella di de Roon. Venerdì su Bergamo Tv la consegna ufficiale.

Fanno 25.770 euro: è il record stabilito dall’edizione 2017 dell’asta benefica delle 26 maglie atalantine del «Christmas Match», quelle speciali «natalizie» color blue navy preparate ed indossate per l’intero organico della prima squadra in occasione di Atalanta-Lazio del 17 dicembre scorso, gara terminata 3-3 con doppietta di Ilicic e rete di Caldara per i nerazzurri. Ampiamente superato il tetto dei 18.340 euro raccolti lo scorso anno.

2200 euro per la casacca di De Roon conquistata dal Club Amici dell’Atalanta «Lupi del Serio» che ha sede a Cornale di Pradalunga, 2000 euro ciascuna per quelle del difensore bergamasco Caldara e del capitano Papu Gomez: questo il podio delle offerte nella speciale graduatoria. Ed è stato proprio il calciatore olandese Marten De Roon a consegnare personalmente le maglie ai vincitori in occasione di una puntata speciale della trasmissione sportiva «TuttoAtalanta» registrata al Centro Commerciale «Le Due Torri Shopping Center» di Stezzano, in onda venerdì 26 Gennaio dalle ore 21 su Bergamo Tv (canale 17 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it) . Anche quest’anno il ricavato dell’iniziativa voluta dall’Atalanta in collaborazione con Bergamo Tv è stato devoluto in beneficenza al Fondo Atalanta aperto dalla società nerazzurra presso la Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus. Il montepremi totale delle otto edizioni per beneficenza sin qui organizzate sfonda dunque il muro dei centomila euro, esattamente 110.270 euro.

Ecco tutte le quote delle 26 maglie aggiudicate

15 De Roon 2200

10 Gomez 2000

13 Caldara 2000

11 Freuler 1800

29 Petagna 1700

9 Cornelius 1600

4 Cristante 1300

72 Ilicic 1300

1 Berisha 1000

27 Kurtic 1000

23 Melegoni 800

28 Mancini 800

33 Hateboer 800

32 Haas 750

95 Bastoni 750

6 Palomino 730

5 Masiello 700

37 Spinazzola 620

91 Gollini 600

3 Toloi 520

8 Gosens 520

21 Castagne 520

7 Orsolini 500

20 Vido 500

31 Rossi 380

88 Schmidt 380

