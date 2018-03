Le regine olimpiche tornano in pista

Riparte la caccia alle Coppe Goggia e Moioli in gara sabato 3 marzo: Goggia a Crans Montana in Svizzera e Moioli sulla neve di La Molina in Spagna: da oggi venerdì 2 marzo sarà sulla tavola impegnata nelle qualifiche.

Le regine si rituffano in Coppa del Mondo. Sofia Goggia e Michela Moioli, fresche di oro olimpico, non si fermano e neppure lo vogliono fare. Per Sofia il vero appuntamento è in agenda il 14 marzo nelle finali di Are, in Svezia, quando sarà chiamata a difendere il pettorale rosso in discesa libera dagli attacchi di Lindsey Vonn e Tina Weirather. Intanto però domani, sabato 3 marzo, è previsto un supergigante (ore 10,20 tv Raisport ed Eurosport), a Crans Montana, in Svizzera. Nello snowboardcross la tappa spagnola di La Molina (oggi venerdì 2 marzo le qualifiche, domani la gara) potrebbe consentire a Michela Moioli – quattro successi nell’annata in corso – di piazzare un nuovo allungo in vetta sul tracciato che l’ha già vista vincere dodici mesi fa.

