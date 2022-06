Le strade della Blu Basket e di Reati si dividono dopo undici stagioni insieme

Dopo undici stagioni insieme (spalmate in tre diversi periodi dal 2004 a oggi) di cui le ultime con i gradi da capitano, 309 presenze (179 vittorie) e 3.080 punti, le strade di Davide Reati e della Blu Basket Treviglio si dividono. La società ha infatti deciso di non confermare il capitano: «Davide è un giocatore che ha rappresentato al meglio i colori della Blu Basket 1971 - ha commentato il direttore sportivo Clyde Insogna - sposando il progetto della società in tutte le varie fasi che si sono alternate negli anni. A lui va il ringraziamento per l’apporto che ha fornito, la professionalità e l’impegno profuso, augurandogli che possa continuare la sua carriera nel migliore dei modi».