«Le strategie per il futuro dell’Atalanta»

Su «L’Eco» l’intervista a Giovanni Sartori Giovanni Sartori, responsabile dell’area tecnica nerazzurra, parla del futuro e delle strategie per l’Atalanta del futuro sperando in una qualificazione bis in Europa, in un’intervista a L’Eco di Bergamo di lunedì 26 marzo.

«L’Atalanta ha il futuro in casa» dice Sartori che parla dei tanti convocati di questi giorni e commenta anche la non convocazione del Papu: «È qui, e siamo tutti dispiaciuti per la sua mancata convocazione. Adesso la speranza è che ci regali un finale di campionato così importante da fargli meritare il Mondiale portandoci il più in alto possibile». E sul mister: «Sposo la tesi del presidente Percassi: “Gasperini a vita”».

