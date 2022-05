Lesione al legamento del ginocchio sinistro, Muriel salta l’ultima di campionato

All’attaccante colombiano dell’Atalanta Luis Muriel è stata diagnostica una lesione di primo e secondo grado al collaterale interno del ginocchio sinistro. Un infortunio patito domenica in casa del Milan, dove ha accusato una botta già poco oltre il ventesimo minuto di gioco per poi essere sostituito al decimo del secondo tempo dal connazionale Duvan Zapata. Il giocatore non ha partecipato alla ripresa degli allenamenti a Zingonia martedì 17 maggio. Da capire le tempistiche di guarigione, ma non dovrebbe essere previsto intervento chirurgico e in un mese il calciatore potrebbe recuperare. Salterà la sfida con l’Empoli, sabato 21 maggio, ultima di campionato.