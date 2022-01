Lesione muscolare per Miranchuk. Atalanta, si spera nel recupero di Zapata Altra assenza per Gian Piero Gasperini dopo quella di Duvan Zapata. Il tecnico dell’Atalanta, infatti, dovrà fare a meno di Aleksej Miranchuk.

Il centrocampista offensivo, classe ’95, dovrà restare fermo per almeno due settimane a causa di una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore russo ha iniziato a sottoporsi alle terapie del caso.



Da valutare ancora Duvan Zapata: il colombiano, nella seduta di giovedì mattina 27 gennaio, si è allenato a parte. L’obiettivo è recuperare il giocatore in vista della sfida di domenica 6 febbraio contro il Cagliari, in programma alle ore 12.30 al Gewiss Stadium di Bergamo.

