«L’ex bomber Garlini: Atalanta al top

Ma serve un centrocampista in più» L’ex bomber Garlini dà i voti all’Atalanta: «È da 8/9, gli darei 10 solo se Gasperini avesse a disposizione un centrocampista in più».

La rosa attuale dell’Atalanta è da 8/9. Ne è decisamente convinto Oliviero Garlini ex bomber di Inter, Lazio e dell’Atalanta, da una decina d’anni apprezzato opinionista domenicale di «Tutto Atalanta-diretta stadio», su Bergamo Tv. «Arriverei, addirittura al massimo dei voti scolastici – sostiene Garlini – se la dirigenza regalasse a Gian Piero Gasperini un altro centrocampista di qualità da avvicendare a De Roon e Freuler nel corso di una stagione sportiva intensa di impegni di prim’ordine».

«Sin qui – prosegue la micidiale punta degli anni 80’-90’ – sul mercato il club nerazzurro smentendo all’atto pratico la totalità degli addetti ai lavori ha portato a Zingonia un paio di eccellenze come Zapata e Pasalic ponendo il veto alle cessioni di Gomez, Ilicic e dello stesso Barrow, uno che la porta avversaria la vede eccome. Insomma non c’è reparto che zoppichi anche se ripeto vedrei bene l’aggiunta di uno che sappia muoversi bene nella zona nevralgica del manto erboso con licenza di agire di tanto in tanto da trequartista». Sul discorso portieri il bergamasco doc di Stezzano precisa: «Berischa e Gollini dal punto di vista della sicurezza li metto sul medesimo piano. Al mister il compito di alternarli secondo lo stato di forma del momento. Il fatto che si equivalga è un valore aggiunto in quanto entrambi cercheranno di lanciare adeguati messaggi all’allenatore».

Garlini non tralascia di indicare la tifoseria una ulteriore spinta trainante per la squadra: «L’incitamento dagli spalti del nostro stadio rappresenta uno stimolo costante per chi gioca: in più occasioni ricordo l’atmosfera che i supporter crearono nella storica sfida europea col Malines nonostante sia trascorsa la bellezza di trent’anni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA