L’Inter saluta Vecchi, allenerà il Venezia

«Costruirò qualcosa di straordinario» Il tecnico bergamasco ha lasciato la primavera nerazzurra dopo quattro stagioni.

Stefano Vecchi è ufficialmente il nuovo allenatore del Venezia. Il club lagunare ha annunciato nella giornata di venerdì 15 giugno l’accordo con il 46enne tecnico bergamasco, che ha firmato un contratto triennale con opzione per il quarto anno. Vecchi lascia così la panchina della primavera dell’Inter dopo sei titoli vinti in quattro stagioni, guidando inoltre la prima squadra in due parentesi nel 2016/17.

«Stefano Vecchi ha deciso di proseguire il suo percorso nel calcio dei grandi – si legge in un comunicato dell’Inter –, salutando dopo quattro anni indimenticabili i colori nerazzurri per abbracciare una nuova sfida professionale con il Venezia. A mister Vecchi un ringraziamento speciale da parte di tutto il Club e dei suoi tifosi, oltre a un sincero in bocca al lupo per la nuova avventura», si conclude la nota della società nerazzurra.

Vecchi, che in carriera non aveva mai incrociato il club lagunare, ha spiegato i motivi della sua scelta: «Da allenatore avevo bruciato le tappe conquistando promozioni in serie fino alla C. L’esperienza in B col Carpi è stata un incidente di percorso anche se quando sono stato esonerato eravamo a 3-4 punti dalla zona playoff. Questi 4 anni in nerazzurro mi hanno permesso di ambientarmi in un top club e capire quali sono i miei obiettivi. E a Venezia vorrei costruire qualcosa di straordinario».

