Lo show del «Rally Prealpi Orobiche» torna il 22 e 23 aprile

Ghelfi Loris e Marchioni Gianluca

(Foto di Gian Vittorio Frau)

Sabato 22 aprile si svolgerà l’inedita di Altino, fin qui utilizzata solo per lo shakedown; poi si passerà alla classica Selvino in versione lunga. Teatro delle gare di domenica 23 saranno due passaggi sulla Valserina, inizialmente in versione corta, seguita poi da quella lunga, per poi spostarsi sulla Valtaleggio, che, con i suoi continui cambi di ritmo lungo i 15km di percorso, farà la differenza in termini di classifica.