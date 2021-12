Lo Zapata «segreto»: potevo giocare a baseball, mangio polenta e in bergamasco so dire «mola mìà» «In bergamasco so dire “mola mìà” e se non avessi fatto il calciatore avrei giocato a baseball o a football americano». Sono alcune delle curiosità regalate da Duvan Zapata ai tifosi che per la terza volta consecutiva l’hanno premiato come Player of the Month (agosto-settembre, ottobre e novembre) sui canali ufficiali dell’Atalanta.

«Ho praticato anche quei due sport da ragazzo - ha spiegato in un video rispondendo alle domande dei fan sui profili dello sponsor ItalianOptic -. So di avere delle capacità, ma cerco di non accontentarmi con poco: la costanza è la mia caratteristica principale».

Sulla stagione nerazzurra, il centravanti colombiano, attualmente in recupero da una piccola lesione all’adduttore sinistro, è netto: «Spero di continuare a segnare per la squadra, i cui risultati e i cui obiettivi di squadra restano comunque più importanti dei premi dati ai singoli. Anzi, in molti avrebbero meritato i miei». Ancora, rispondendo ai quesiti via Social: «Il mio piatto preferito è la polenta, gioco a maniche corte ma coi guanti perché un maglione sotto mi darebbe fastidio e per non soffrire il freddo mi basta coprire mani e piedi - e conclude così -. Sono più veloci i tiri di Malinovskyi o le Ferrari? Secondo me se la giocano».

