Lookman, Luca Percassi: «Nelle prossime ore qualcosa succederà. Miranchuck al Toro? Siamo fermi»

Ademola Lookman è in arrivo a Bergamo. In giornata dovrebbero già esserci le visite mediche dell’attaccante nigeriano proveniente dal Lipsia (15 milioni circa il costo dell’operazione). Anche se a margine della conferenza stampa sulla nuova partnership con Vedrai, azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni basate su Intelligenza Artificiale, l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi non ha scoperto le carte del tutto, pur ammettendo tra le righe che qualcosa sta per succedere: «Nel calcio si sa, si portano avanti delle operazioni, ma finché non si finalizzano, non si possono ufficializzare – ha detto Percassi –. Ma qualcosa nelle prossime dovrebbe succedere…. L’arrivo eventuale di Lookman comunque non esclude Miranchuk. Che, a questo punto, potrebbe rimanere. Stiamo cercando di potenziare la squadra: la volontà assoluta della proprietà è questa. Siamo sempre attenti per cercare di rinforzarci. Ma la rosa è numericamente completa. Non abbiamo buchi da colmare».