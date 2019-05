Monsignor Francesco Panfilo, arcivescovo in Papua Nuova Guinea, originario di Vilminore e atalantino doc

L’orgoglio nerazzurro non ha confini

Festa anche in Papua Nuova Guinea L’arcivescovo di Rabaul, Francesco Panfilo, originario di Vilminore ha festeggiato la vittoria dell’Atalanta. L’orgoglio nerazzurro via social.

La festa per la vittoria dell’Atalanta contro il Sassuolo e l’accesso così alla Champions League ha fatto il giro del mondo. Tantissimi i bergamaschi che da ogni angolo del pianeta hanno seguito il match di Reggio Emilia. E l’orgoglio nerazzurro è arrivato fino ai confini del mondo, in Papua Nuova Guinea, dove c’è un bergamasco doc, originario di Vilminore. È l’arcivescovo di Rabaul, monsignor Francesco Panfilo, che ha festeggiato innalzando la sciarpa nerazzurra. La sua felicità non è sfuggita agli amici che l’hanno ripresa sui social.

