Luca Percassi: «Stiamo vivendo un sogno»

Gasperini: «Pessina super» Le parole dell’amministratore delegato ai microfoni della Rai.

«È qualcosa di fantastico, siamo felici: da parte della mia famiglia penso di interpretare il pensiero di tutti i tifosi. Questi ragazzi ci stupiscono tutte le volte e ci stanno facendo vivere un sogno. Il pubblico? Ne parliamo sempre, il nostro pubblico ci manca come l’aria. Speriamo che nelle prossime partite si possa tornare allo stadio anche se in numero ridotto. Se in finale avessimo la nostra gente sarebbe qualcosa di unico». Lo ha detto ai microfoni della Rai Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, dopo la vittoria contro il Napoli nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.

In vista del match con il Real Madrid ha aggiunto: «Stiamo vivendo delle partite che fino a qualche anno fa erano impensabili. Dobbiamo affrontarle con una grande attenzione, sapendo anche che stiamo vivendo qualcosa di straordinario. Pessina? Per qualità in campo e fuori sta crescendo in maniera significativa. Si sta completando quest’anno, ha un’intelligenza particolare. Ogni tanto vengono dette le cifre dei giocatori venduti. Ma questa Atalanta è figlia di grandi investimenti fatti. Abbiamo comprato e venduto quando era il momento. La nostra realtà ci porta a fare delle cessioni, ma la squadra è cresciuta anche grazie agli acquisti».

«Devo dire che il Napoli è una squadra forte e quando attacca lo fa in maniera pericolosa. Sapevamo che avremmo sofferto molto, la situazione migliore era cercare di fare il terzo gol. Alla fine siamo riusciti a chiuderla. Pessina? Fin da subito ha mostrato grande valore ed è fondamentale per noi. E’ un giocatore che ci sta dando moltissimo, sarà utile anche alla Nazionale ma faccio fatica a fare delle classifiche oggi.

10 FEBBRAIO 2021 COPPA ITALIA 2020/2021 Atalanta - Napoli Nella foto: Percassi

(Foto by Magni Paolo Foto)

Devo fare i complimenti ai miei giocatori: stiamo disputando partite complicate con una continuità incredibile, ma è chiaro che non è sempre facile mantenere la stessa qualità e attenzione». Lo ha detto Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, dopo la vittoria contro il Napoli nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. «Stiamo facendo nuovamente una stagione importante, siamo ancora in corsa per tutti gli obiettivi - prosegue l’allenatore a Rai Sport - Giocheremo per la prima volta contro il Real Madrid e sono tutte queste cose che ci conferiscono adrenalina. In questi anni la continuità di risultati ci ha aiutato a crescere, ma è difficile scegliere tra le varie competizioni. Gomez a Siviglia? Ha iniziato qui a Bergamo a ballare. È strano che in una serata così bella riusciate a farmi questa domanda».

Sulla scelta tattica di stasera, Gasperini ha aggiunto: «Ci capita spesso di subire gol nei primi minuti ed è una cosa che non siamo riusciti ancora a risolvere. Solamente nel finale abbiamo deciso di pressare alto». La chiosa finale è sulla sfida per il trofeo contro la Juventus: «Ci penseremo, abbiamo tempo perché si giocherà a maggio. Giocheremo contro una squadra fortissima, speriamo di ripeterci contro di loro».

