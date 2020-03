L’Atalanta è approdata ai quarti di finale di Champions League, ma il torneo per ora è sospeso

L’Uefa stoppa tutte le partite delle Coppe

Slitta il sorteggio dei quarti del 20 marzo Dopo il rinvio delle partite di Real Madrid e Juventus la Uefa ha ufficializzato lo stop a tutte le partite di Champions ed Europa League valide per gli ottavi di finale previste la prossima settimana.

Alla luce degli sviluppi legati alla diffusione del virus Covid-19 in Europa e alle decisioni dei vari governi, tutte le partite delle competizioni Uefa per club in programma la prossima settimana sono rinviate - ha reso noto la federazione europea sul proprio sito e con un tweet sui social - Tra queste, le rimanenti partite di ritorno degli ottavi di Champions League del 17 e 18 marzo, tutte le partite di ritorno degli ottavi di Europa League del 19 marzo e tutte le partite dei quarti di Youth League del 17 e 18 marzo 2020.

Ulteriori decisioni sulle date di recupero delle suddette partite verranno comunicate a tempo debito. A causa dei rinvii, è rinviato anche il sorteggio dei quarti di Champions e Europa League del 20 marzo. L’Atalanta dunque dovrà attendere per conoscere la sua avversaria nei quarti di Champions

L’Uefa ha invitato i rappresentanti delle 55 federazioni affiliate, i consigli della European Club Association e delle leghe europee e un rappresentante di FIFPro a un meeting in videoconferenza per martedì 17 marzo, per parlare delle modalità di risposta del calcio europeo alla pandemia.

Dopo che diversi club - Arsenal, Chelsea, Everton e Bournemouth i primi - si sono messi in auto-quarantena a causa del contagio di diversi giocatori, anche la Premier League ha deciso di fermarsi fino al 4 aprile.

