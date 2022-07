Maestri oro individuale trascina anche l’Italia al titolo europeo

La prima giornata degli Europei di corsa in montagna a El Paso (sull’isola di La Palma, in Spagna) porta subito alla ribalta Cesare Maestri, 28enne trentino di Bolbeno che da otto stagioni veste la divisa dell’Atletica Valli Bergamasche di Leffe. In un contesto decisamente positivo per la spedizione azzurra, Maestri ha conquistato l’oro nella prova di sola salita (lunga 8,95 km): al comando sin dalle prime battute, ha fatto il vuoto a nel tratto dal secondo al quinto chilometro, acquisendo un margine di sicurezza che ha poi gestito senza problemi nel finale. Ha chiuso con il tempo di 44’48”, davanti allo svizzero Dominik Rolli (45’19”) e allo spagnolo Daniel Osanz (45’26”): «Dopo due anni di attesa, non vedevo l’ora di gareggiare a questi Europei e ho cercato di prepararmi al meglio – ha detto al sito della Fidal Maestri, già secondo agli Europei 2018 e ai Mondiali 2019 –. Volevo questo successo e sin dall’inizio ho cercato di gestire al meglio le mie mosse. Sono naturalmente soddisfatto di questa vittoria: ora mi riposo, mi concedo un po’ di festa col resto del team e poi tornerò a concentrarmi, domenica mi aspetta la gara lunga».

I talia al primo posto anche nella classifica a squadre, e anche qui Bergamo l’ha fatta da protagonista perché decisivi (oltre naturalmente all’oro di Maestri) sono risultati il 6° posto di Hannes Perkmann (46’08”, anche lui in forza all’Atletica Valli Bergamasche Leffe) e il 10° di Alex Baldaccini (46’22”, di San Giovanni Bianco e tesserato per il Gs Orobie). Sei le medaglie azzurre della prima giornata. La formazione femminile Under 20 si è presa il titolo a squadre spinta da Axelle Vicari (Sisport), argento individuale. Bronzo per la squadra femminile senior in cui la migliore sotto il profilo individuale è stata Gloria Giudici (Freezone, 9ª). Piazza d’onore per la squadra maschile Junior, di cui il migliore è stato Elia Mattio (Podistica Valle Varaita, 5°).