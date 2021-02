Maglia e scarpe per aiutare una bimba

Aperta l’asta social di «Sicilia Atalantina» Il gruppo mette all’asta la maglia e le scarpette di Rafael Toloi per una bambina di un anno affetta da patologie molto delicate.

La Sicilia che tifa Atalanta ha un cuore d’oro. Dopo la maglia di Gomez, quella di Toloi: il gruppo «Sicilia Atalantina» ha promosso una nuova asta benefica. All’inizio della pandemia, il clan di amici siciliani tifosi nerazzurri aveva proposto una raccolta fondi a favore dell’ospedale di Caltanissetta mettendo in palio una casacca del Papu. Stavolta, l’asta ideata dal fondatore Roberto Gruber riguarda la maglia e le scarpette di Rafael Toloi: la divisa (del 2018/19, firmata dallo stesso Toloi e poi da Palomino e Mancini) era di proprietà del gruppo, mentre le scarpe (anch’esse autografate) sono state donate dal giocatore, una volta venuto a conoscenza dell’iniziativa. L’intento è nobile: l’asta andrà ad aiutare la famiglia della piccola Nora Franzone, bambina di un anno affetta da patologie molto delicate come il retinoblastoma e la monosomia distale 13q. I genitori di Nora sono costretti a spostarsi ogni mese a Siena per le cure e il ricavato servirà per sostenere le spese. L’iniziativa ha subito avuto un buon successo, visto che nelle prime ore l’asta è già arrivata a toccare quota 600 euro: per partecipare basta commentare il post sul profilo Facebook di Gruber (www.facebook.com/roberto.gruber.16), all’interno del quale sono indicate anche le coordinate bancarie per una donazione. C’è tempo fino alle 22,22 di lunedì (che è il 22 febbraio, quindi 22-2).

