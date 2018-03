Maglie dell’Atalanta all’asta fino a lunedì

Superati i 10 mila euro, le quotazioni Ultimi giorni dell’asta benefica delle 22 maglie nerazzurre preparate, indossate e autografate in occasione della storica partita di Europa League Atalanta-Borussia Dortmund 1-1 del 22 Febbraio Scorso a Reggio Emilia, oltre ai due palloni firmati dall’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini e dai calciatori tedeschi.

L’asta chiuderà definitivamente i battenti lunedì 12 marzo nel corso della trasmissione sportiva «TuttoAtalanta» in onda in diretta dalle ore 20.50 alle ore 22.30 su Bergamo Tv (canale 17 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it): il ricavato dell’iniziativa, voluta da RadiciGroup in collaborazione con Atalanta e Bergamo Tv, sarà interamente devoluto all’Associazione Oncologica Bergamasca.

Il totale delle promesse di pagamento ha raggiunto quota 10.300 euro: nella speciale graduatoria delle offerte, nuovi ritocchi per le maglie di Ilicic e Gomez salite rispettivamente a 750 e 650 euro. Sino a lunedì si potranno fare rilanci (minimo 10 euro) in qualsiasi momento della giornata con sms al 335.6969423 ed e-mail all’indirizzo di posta elettronica asta@bergamotv.it: si possono fare offerte per più maglie, ma alla fine ciascuna casacca dovrà avere un vincitore diverso. Nel corso della serata di aggiudicazione delle maglie, saranno consentiti rilanci solo tramite telefonate in diretta ad un centralino che sarà comunicato durante la trasmissione. Le quotazioni aggiornate delle 22 maglie e dei 2 palloni sono pubblicate sui profili social Facebook e Instagram di «TuttoAtalanta Bergamo Tv», sui siti internet de L’Eco di Bergamo, dell’Atalanta e di AOB Onlus.

Le quotazioni nella serata del 9 marzo

72 Ilicic 750

05 Masiello 650

10 Gomez 650

11 Freuler 630

Pallone Gasperini 600

13 Caldara 550

04 Cristante 510

03 Toloi 500

37 Spinazzola 500

Pallone Borussia 500

09 Cornelius 480

15 De Roon 470

06 Palomino 450

28 Mancini 400

29 Petagna 400

33 Hateboer 400

01 Berisha 330

23 Melegoni 300

21 Castagne 250

08 Gosens 210

32 Haas 210

91 Gollini 200

95 Bastoni 200

31 Rossi 150

© RIPRODUZIONE RISERVATA