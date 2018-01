Maldive, Dubai, Londra e tanta casa

Cosa fanno gli atalantini nella sosta Le vacanze degli giocatori: disertato il Sudamerica, prevalgono le mete calde e le capitali. L’emirato per de Roon e Gasperini, gli atolli nell’Oceano Indiano per Petagna e Papu. Un tris per Roma

La lunga cavalcata è giunta al traguardo delle vacanze. Il sudore del ritiro, la fatica del campionato, l’intensità dell’Europa, che per molti s’è aggiunta ai voli con le nazionali, in una non-stop che dall’estate vede solo ora uno stop sostanzioso. Per l’Atalanta è l’occasione del meritato riposo, una settimana abbondante di rompete le righe prima della ripresa degli allenamenti, da dedicare al relax o allo svago. Tanti con i propri cari, qualcuno con la valigia e il biglietto già pronti: per questi ultimi, la modernità sfavillante di Dubai, la pace delle Maldive o il fascino senza tempo di Roma – città ancor più speciale dopo il recentissimo trionfo nerazzurro – sono le mete più gettonate.

Proprio negli Emirati è volato mister Gian Piero Gasperini, e sulla stessa destinazione è ricaduta anche la scelta di Marten de Roon. Tra gli atolli dell’oceano Indiano ci saranno invece i protagonisti dell’attacco, gli uomini più social dell’Atalanta, inseparabili anche nei «gusti vacanzieri»: su Instagram, Andrea Petagna ha già postato – attraverso le «Stories» – i primi suggestivi scatti del relax maldiviano in compagnia della fidanzata, e nei paraggi ci sarà pure il Papu Gomez, in vacanza alle Maldive con la famiglia. Nessuno, salvo cambiamenti dell’ultima ora, farà invece tappa in Sudamerica, nonostante la presenza nella rosa nerazzurra di alcuni giocatori nati e cresciuti oltre oceano, «colonia» che fino a qualche anno fa era comunque più nutrita. Palomino, Gollini e Toloi invece andranno a Roma e Kurtic a Londra.

