I tifosi in fermento per l’atteso sorteggio fuori dal Grimaldi Forum di Monte Carlo (Foto by Magni)

Manca poco, è l’ora della Champions

Segui in diretta l’inizio dell’avventura Grande emozione e grande fermento. Alle 17.50 inizia l’avventura della squadra nerazzurra nella competizione europea più ambita con il sorteggio della prima fase a gironi e l’Atalanta conoscerà le sue tre avversarie.

Giovedì 29 agosto appuntamento storico con il sorteggio della fase a gironi di Champions League: la seguiremo on line e anche sull’emittente regionale Bergamo Tv (canale 17 digitale terrestre).

I tifosi sono già emozionatissimi e con grande attesa aspettano questo storico sorteggio: sono ventina quelli che si trovano fuori dal Grimadi Forum di Monte Carlo: sono arrivati da Clusone, Sarnico e Paratico. Con bandiere e striscioni aspettano l’ora «x» sotto il sole con grandissimo entusiasmo.

La prima fase vedrà l’Atalanta inserita in un girone di quattro squadre e i nerazzurri, che sono in quarta fascia, si scontreranno con una rivale di prima fascia, una di seconda e una di terza fascia. Probabilmente, dunque i giocatori allenati da Gasperini dovranno vedersela con almeno una big del calcio continentale, ma probabilmente saranno due. Ricordiamo che in questa fase l’Atalanta non potrà giocare contro una squadra italiana.

In diretta dalle ore 17,50 puntata speciale condotta in studio da Giorgio Bardaglio con la presenza dell’ex atalantino ed esperto di calcio internazionale Adelio Moro mentre Matteo De Sanctis sarà inviato a Monte Carlo e si collegherà in video dal Principato di Monaco. A seguire, sempre su Bergamo Tv, in diretta dalle ore 21, nuovi approfondimenti e contributi da Montecarlo all’interno di «TuttoAtalanta Calciomercato», la trasmissione a cura di Carlo Canavesi.

