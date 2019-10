Manchester-Atalanta, info sui biglietti

Il City li vende, ma fate attenzione Sul sito del Manchester City è stata aperta la vendita libera dei biglietti per la gara di Champions con i nerazzurri in tutti i settori, ma i tifosi bergamaschi possono accedere solo al settore ospiti.

Attenzione ai biglietti della gara tra Manchester City e Atalanta perchè gli inglesi hanno aperto la vendita libera dei ticket in tutti i settori (meno quello ospiti), ma le loro regole sulla vendita sono tutt’altro che chiare: solitamente i tifosi ospiti possono entrare solo nel settore di competenza. Bisogna fare molta attenzione perchè c’è alto rischio che una volta acquistato un tagliando in un altro settore, all’arrivo allo stadio non vi sia permesso di entrare.

A breve l’Atalanta dovrebbe, comunque, diramare un comunicato con tutte le informazioni riguardo i biglietti del settore ospiti acquistabili dai tifosi nerazzurri. Il nostro consiglio è di aspettare prima queste indicazioni.

