Mancini, c’è l’accordo con la Roma

Il difensore atalantino vola a Trigoria Atteso già nel pomeriggio: contratto quinquennale da due milioni di euro a stagione.

Gianluca Mancini è atteso già nelle prossime ore a Roma: i giallorossi hanno raggiunto martedì 16 luglio l’accordo con l’Atalanta per il trasferimento del difensore a Trigoria. Sul tavolo 26 milioni di euro per l’Atalanta tra parte fissa e bonus. L’operazione ricalca quella fatta per il trasferimento di Cristante. Prestito oneroso a 2 milioni, con obbligo di riscatto fissato a 19 milioni, a cui ne andranno aggiunti altri 5 di bonus, le cifre riportate da Sky Sport. Il giocatore, che sarà presto nella capitale insieme all’agente, firmerà un quinquennale da 2 milioni a stagione. Restano da limare gli ultimi dettagli, ma l’operazione può considerarsi conclusa.

