Mancini è un giocatore della Roma

L’Atalanta: grazie per il tuo impegno La società nerazzurra ha ufficializzato la cessione in prestito oneroso con obbligo di riscatto: 2 milioni subito, 19 a saldo alla fine della prossima stagione ed eventuali 5 di bonus.

L’Atalanta ha ufficializzato la cessione di Gianluca Mancini alla Roma in prestito oneroso con obbligo di riscatto: 2 milioni subito, 19 a saldo alla fine della prossima stagione ed eventuali 5 di bonus. Il difensore di Montopoli in Val d’Arno ha già svolto oggi, mercoledì 17 luglio, a Villa Stuart a Roma le visite mediche con la sua nuova società. In nerazzurro per lui 48 presenze e 7 reti fra campionato (41 e 6), Coppa Italia (4) ed Europa League (3 e 1) in due stagioni. Il club nerazzurro, con una nota sul sito ufficiale, lo ringrazia «per l’impegno, la serietà e il prezioso contributo offerti in questi due anni per il raggiungimento di obiettivi importanti come la qualificazione alla prossima Champions League».

