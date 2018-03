Mandorlini: «L’Atalanta deve vincere

Al Verona può andare bene un pareggio» L’intervista ad Andrea Mandorlini con il cuore diviso a metà: è stato allenatore sia dell’Atalanta sia di Hellas Verona.

Andrea Mandorlini, 57 anni, ex riccioluto e risoluto difensore dell’Inter di Trapattoni (scudetto 1988/89), per 5 anni sulla panchina dell’Hellas Verona da allenatore, è stato però anche all’Atalanta. Sia da giocatore in erba (1980/81, 34 presenze e un gol in campionato) che da allenatore (giugno 2013-dicembre 2014). Smascherato, mister: lei tifa per il Verona. «No. È che, se alla vigilia di un Verona-Atalanta così importante, mi si chiede che partita sarà, istintivamente mi ritrovo a due anni e mezzo fa, quando c’ero io e i problemi della squadra erano gli stessi di oggi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA