Marathon Ultra Trail, ecco i vincitori

Bgut, sul podio ci sono Zanotti e Milanesi Podio tutto bergamasco al maschile nella Marathon Ultra Trail, distanza al debutto (42 km, partenza sabato mattina alle 6 da San Pellegrino).

Ha vinto Luca Rota, atleta di Capizzone del team Serim Run, in 4h00’35”, con ampio distacco su Fabio Bonfanti (Runners Bergamo) e Denny Epis). Tra le donne, vittoria per Cristina Sonzogni (E-Rock Team), di San Pellegrino, in 5h01’54

Nel Gran Trail Orobie, 42 km con partenza dal passo di Zambla (percorso accorciato per garantire la sicurezza degli atleti, in virtù dell’allarme meteo), ha vinto Stefano Rinaldi (Eolo Kratos Team), atleta di Cassano Magnago, in 3h55’29.

MARATHON ULTRA TRAIL

Uomini: 1. Luca Rota (Serim Run) in 4h00’35”; 2. Fabio Bonfanti (Runners Bergamo), 4h14’00”; 3. Denny Epis (Gruppo Alpinistico Vertovese), 4h14’40”

Donne: 1. Cristina Sonzogni (E-Rock Team) in 5h01’54” [è arrivata solo lei per il momento di donna]

GRAN TRAIL OROBIE

Uomini: 1. Stefano Rinaldi (Eolo Kratos Team), in 3h55’29”; 2. Donatello Rota (Prozis Athletes), 4h02’53”; 3. Matteo Longhi (Runners Bergamo), 4h06’28”.

Franco Zanotti

Nomi noti per l’Orobie Ultra-Trail, quinta edizione dell’evento che dalle montagne porta di corsa migliaia di atleti nel borgo storico di Bergamo: s’è aperta venerdì sera la gara più corta e rapida, in notturna su e giù dai colli. I 20 chilometri inaugurali, scattati come d’abitudine dal Campo utili con oltre 560 partecipanti, hanno incoronato Franco Zanotti (Gruppo alpinistico Vertovese) in 1h25’47” e Chiara Milanesi (Fò di Pe) in 1h40’42”: ancora una volta, trionfi tutti bergamaschi.

Chiara Milanesi

I podi

Uomini 1. Franco ZANOTTI (Gruppo alpinistico vertovese), in 1h25’47”; 2. Roberto Antonelli (Altitude Race), 1h27’01”; 3. Mattia Bertocchi (Dk Runners Milano), 1h27’46”.

Donne 1. Chiara MILANESI (Fò di Pe), in 1h40’42”; 2. Alice Colonetti (Bracco), 1h42’11”; 3. Lara Birolini (E-Rock Team), 1h42’13”.

