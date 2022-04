Marcia e 10.000 su pista: il 1° maggio si fatica all’inseguimento del tricolore

Atletica Domenica all’insegna dei Campionati italiani di atletica da Brescia ad Alberobello: in Lombardia in palio i titoli tricolori dei 10.000 metri su pista, in Puglia quelli della 20 chilometri di marcia.

Sarà una domenica 1° maggio di fatica per gli atleti bergamaschi, attesi da due appuntamenti tricolori: ad Alberobello (provincia di Bari) si assegnano i titoli italiani della 20 chilometri di marcia, a Brescia quelli dei 10.000 metri su pista.

Curiazzi e Colombi a caccia del bis

Nella 20 km di marcia di Alberobello, Federica Curiazzi (Atl. Bergamo 59 Oriocenter) e Nicole Colombi (Carabinieri) inseguono il bis dopo la doppietta sui 35 km di tre mesi e mezzo fa, a Pescara. Ma non sarà facile con Valentina Trapletti (Esercito) che, accrediti alla mano, parte come favorita. Tra le iscritte anche Beatrice Foresti, in palio punti preziosi per il Campionato di società (terza prova).

Gabriele Gamba In campo maschile con Matteo Giupponi out in extremis, il meglio accreditato fra i bergamaschi è Jurij Micheletti (Atl. Bg 59), mentre tra le promesse insegue una medaglia, Gabriele Gamba (Riccardi di Milano).

A Brescia si insegue anche l’azzurro