Martedì inserto omaggio con L’Eco

20 pagine sulla sfida Valencia-Atalanta L’incredibile sfida del Mestalla, venti pagine dedicate a un evento storico per la storia nerazzurra.

Così, come per il match d’ andata, anche per il ritorno, martedì 10 marzo, troveranno in edicola, allegato gratis al giornale, un inserto speciale di 20 pagine, con editoriali, interviste e approfondimenti tutti dedicati alla partita, oltre a un grande spazio dedicato alle foto dei tifosi che affollarono San Siro nella notte magica del 19 febbraio per la partita di andata.

