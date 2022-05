Martina Caironi formato super: vince i 100 a Savona battendo la regina Sabatini

Martina Caironi torna a ruggire. Mercoledì 18 maggio, nel Memorial Giulio Ottolia a Savona, la stella paralimpica bergamasca delle Fiamme Gialle è tornata a imporsi nei 100 metri T63 battendo la campionessa paralimpica a Tokyo e primatista mondiale Ambra Sabatini, seconda a due centesimi. Per Martina, che ha chiuso in 14”49, è la terza miglior performance della carriera sulla distanza.

Fofana fermato dai crampi nei 110 ostacoli

Sfortunato invece l’esordio stagionale all’aperto di Hassane Fofana, 30enne d’origine ivoriana cresciuto a Bergamo. Nei 110 ostacoli Hassane si è dovuto arrendere poco dopo la partenza per un crampo muscolare che lo ha costretto a fermarsi. C’era attesa anche per il ritorno sui 100 metri del campione olimpico Marcell Jacobs:l’azzurro ha vinto faticando la finale col tempo di 10”04 dopo il 9”99 «ventoso» in batteria.