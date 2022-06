Martina Caironi non si ferma più: nuovo record del mondo anche nel lungo

Martina Caironi è inarrestabile: due settimane dopo essersi ripresa il record del mondo dei 100 metri categoria T63 (amputati monolaterali sopra al ginocchio) in 14”02, venerdì 10 giugno a Parigi in occasione del World Athletics Grand Prix la 32enne bergamasca ha sbriciolato anche il primato mondiale del salto in lungo che già deteneva saltando 5,46 metri, 27 centimetri meglio del precedente primato all’aperto (5,19 l’anno scorso a Nembro).