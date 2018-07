Martina Rota è bronzo ai mondiali

Pattinaggio, Bergamo è «in linea» Sabato 7 e domenica 8 luglio si è svolto a Cork in Irlanda il World Open 2018 Inline Figure Skating pattinaggio su rotelle in linea), la 18enne promessa orobica ha conquistato la medaglia di bronzo nella sua categoria.

Ottimo risultato per Martina Rota, che ha ottenuto per il secondo anno di fila un prestigioso podio vincendo la medaglia di bronzo, l’anno scorso era stato argento. La sua gara è stata caratterizzata da una buona prestazione sabato con il programma «corto», e un’esecuzione quasi perfetta del programma «lungo» che le ha permesso di scalare diverse posizioni in classifica fino al prestigiosa medaglia di bronzo.

Martina Rota bronzo pattinaggio in linea a Cork in Irlanda

Un risultato che si aggiunge al già nutrito palmares di Martina che nonostante i suoi 18 anni ha già ottenuto risultati di livello internazionale candidandosi così a futura promessa del movimento azzurro.Prossimo impegno per la nostra campionessa saranno i Campionati Italiani. Martina Rota corre per la squadra Time4.2 di via Coghetti a Bergamo, associazione sportiva nata per favorire la pratica di attività sportive per i giovani e con i giovani, che si basa sul pattinaggio in linea (roller) e relative discipline come hockey e freestyle.

