Marzani spada di bronzo con l’Esercito ai Campionati italiani assoluti

La finale bis è sfumata per un soffio: dopo aver battuto nettamente (45-28) nei quarti di finale la Scherma Treviso, Marzani e compagne si sono arrese di misura 27-26 in semifinale all’Aeronautica . Poi nella finale per il 3° posto l’Esercito ha regolato 45-30 il Circolo della Scherma di Terni. Ad aggiudicarsi il tricolore sono state le Fiamme Oro (27-25 in finale con l’Aeronautica).

Marzani era salita in pedana anche giovedì nelle prove individuali di spada, ma si era fermata nel tabellone delle 64 superata per un solo punto (15-14) da Giada Incorvaia della Scherma Monza, concludendo in 33ª posizione. Il titolo è andato a Federica Isola (Aeronautica), vittoriosa 15-12 in finale su Alberta Santuccio (Fiamme Oro). In campo maschile, Giacomo Gazzaniga (Scherma Bergamo) si è arreso 15-12 ad Alen Hadzic (Scherma Pistoia) attestandosi al 37° posto in una classifica dominata da Federico Vismara (Fiamme Azzurre). Da segnalare anche il 71° posto di Alessandro Lodetti e il 123° di Jacopo Rizzi, che tirano per la Scherma Bergamo. Si allena nella sala del maestro Francesco Calabrese anche Alessio Preziosi (116°).