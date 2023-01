Mascio, al PalaFacchetti il fanalino Roma. BB14, due nuovi acquisti: Roveda e Caridi

Solo il classico bastian contrario non pronosticherebbe la Mascio vincente contro il fanalino di coda Stella Azzurra di Roma. Del resto sarebbe oltremodo irrazionale prevedere il quintetto capitolino mettere al tappeto i trevigliesi nella gara di mercoledì 4 gennaio al PalaFacchetti (alle ore 20,30 il via). Una unica vittoria, sin qui, dei prossimi avversari mentre la Mascio viaggia con nove risultati positivi (3 le sconfitte) che le consentono di collocarsi al terzo posto in classifica dietro Cremona e la capolista Cantù. Una sfida, dunque, impari sotto tutti gli aspetti. Ghiotta l’occasione per capitan Sacchetti e compagni per non perdere di vista le due antagoniste che la precedono. Lo storico ex direttore sportivo della formazione della Bassa, Massimo Gritti, sempre sul «pezzo» ha sintetizzato: «Dal cambio del coach la squadra ha assunto di colpo una dimensione coniugabile in pieno con gli ambiziosi obiettivi dell’estate. Con la disponibilità dell’intera rosa si ha a che fare con giocatori di buona qualità e di altrettanta esperienza». Tornando a Mascio-Stella Azzurra da ribadire che , salvo improbabili sorprese, la formazione di casa è attesa al prosieguo di una prova ulteriormente convincente.