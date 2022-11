Mascio, alla ricerca della continuità. BB14, insistere sul copione

I trevigliesi sono comunque stati facilitati in Sicilia dall’assenza di un paio di pedine nel team di casa. In ogni caso si è visto sul parquet un quintetto caratterialmente caricato che deve aver approvato sino in fondo la decisione societaria dell’improvviso cambio dell’allenatore. In altre parole patron Stefano Mascio non ha inteso perdere tempo per dare una svolta ad un complesso che costruito per puntare a obiettivi ambiziosi si è ritrovato nell’a nonima posizione di centro classifica. D’ora in poi, tuttavia, serve continuità di risultati in quanto è risaputo che “una rondine non fa primavera”...