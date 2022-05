Mascio, amaro esordio nel playoff a Chiusi. Withu, successo nel congedo della regular season

Dopo i primi due quarti, praticamente, equilibrati (23-21 e 49-42) strappo dei locali nel terzo (71-58). Nell’ultimo, reattiva la Mascio che a 3’ dalla sirena finale è riuscita a portarsi a meno uno (78-77) grazie alla provvidenziale bomba del nuovo Lombardi. Non è mancata la reazione di Chiusi che in breve ha rimesso le cose a posto brindando così al successo.

A livello individuale il solito baby Miaschi ha totalizzato 18 punti, seguito da Lomardi e Rodriguez, entrambi con 16 punti a testa. In doppia cifra pure Corbett. Dopo la lunga assenza è rientrato sul parquet capitan Reati che ha piazzato un canestro pesante in aggiunta a tre rimbalzi conquistati.

Scendendo di categoria, la Withu si è congedata dalla regular season con una vittoria (79-73). A subirne le conseguenze a Bergamo il Mestre sovrastato per lunghi tratti dai giocatori di casa. A dare un po’ di filo da torcere alla formazione locale Mestre ha provato nella fase finale senza, tuttavia, ribaltare il passivo accumulato in precedenza. Da applausi, in particolare, Isotta (16) e Simoncelli (15) coadiuvati da Dell’Agnello, Savoldelli e Sodero a segno con una dozzina di punti ciascuno e Bedini (10).

E da domenica 15 maggio via ai quarti di fnale dei playoff per il salto in serie A2: al turno successivo si qualificheranno i quintetti che avranno prevalso in cinque partite.