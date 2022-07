Mascio, chi la ferma più sul mercato? Ingaggiato anche Bruno Cerella

Quarto colpaccio di mercato, in rapida successione, di Treviglio. L’ultimo (dopo gli arrivi di Pierpaolo Marini, Marco Giuri e Davide Bruttini) si chiama Bruno Cerella, 36 anni, argentino con passaporto italiana, play-guardia. I suoi trascorsi parlano, in serie A, di Milano, Varese e Venezia, squadra dalla quale è stato appena acquistato. Vanta pure presenze in nazionale chiamato in azzurro quando il commissario tecnico Carlo Recalcati (ex Alpe e Celana) ne era alla guida. È il classico trascinatore sul parquet e nello spogliatoio, da sempre amato dalle tifoserie anche per operazioni di volontariato nell’ambito sociale. A etichettarlo come pedina vincente non si corre alcun rischio, visto che di campionati ne ha vinto più d’uno. Coach Michele Carrea nel giro di una sola settimana si è visto regalare dalla dirigenza un poker di giocatori invidiati dalla totalità dei colleghi. A questi vanno aggiunti i prolungamenti del contratto a Sacchetti e a Lombardi. E non è finita, in quanto mancano all’appello un paio di atleti pure dal nome altisonante (da includere poi la copia di stranieri). Di questo passo diventa pressoché impossibile nascondersi sul discorso-obiettivi. Già il roster di adesso è per qualità indiscutibile. Naturalmente occorrerà amalgamarlo e trasmettere in fretta agli interessati messaggi di rendimento continuo e all’insegna del proverbiale tutti per uno e uno per tutti. Buon lavoro, in attesa di altri imminenti rinforzi...