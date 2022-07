Mascio, dal Trieste arriva lo statunitense Jason Clark

Ennesimo rinforzo della Mascio. È lo statunitense Jason Clark, 32 anni, guardia-play, ingaggiato dal Trieste (serie A1). Giocatore esperto, votato al tiro sia in entrata sia dalla media e grande distanza. «È la classica pedina - puntualizza il direttore sportivo Euclide Insogna - che fa al caso nostro. La sua esperienza e la conoscenza di come si giostra in Italia saranno di fondamentale esperienza per cercare di certificare la ambizioni di spessore non certo nascoste». È il caso di ricordare che in rapida successione il club trevigliese si è assicurato le prestazioni di Marini, Giuri, Cerella, Bruttini e Maspero. Da aggiunge le importanti conferme di Sacchetti e Liberati. Non confermato Corbett, si attende l’allungamento del contratto all’americano Langston a meno che non si opti per un pari luogo (pivot) sempre di nazionalità statunitense.