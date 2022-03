Treviglio e Bergamo a caccia di punti playoff con Casale Monferrato e Desio

Mascio (serie A2) e Withu (B) riprendono a giocare domenica 6 marzo (alle ore 18, in entrambi i casi, il pronti via) rispettivamente a Treviglio contro Casale Monferrato e a Desio contro il team locale. Mascio, quarta in classifica, precede gli avversari di turno di quattro lunghezze, piazzati al sesto posto. Una sfida che vede capitan Reati e soci favoriti a patto di un impegno mentale e agonistico di spessore. Valore aggiunto il fattore campo con la tifoseria puntualmente operativa nel sostenere la squadra specie nei momenti di maggior difficoltà. Intanto si è in attesa dell’ingaggio di un atleta di spessore reso per di più necessario dalla rescissione del contratto con Venuto. Sempre in pole position l’ala Uglietti tuttora in organico nel Napoli, compagine militante nella massima divisione nazionale.