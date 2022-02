Mascio e Withu a Treviglio e Bergamo contro le modeste Milano e Lumezzane Basket, turni casalinghi nel weekend per Treviglio e Bergamo.

Turni casalinghi nel weekend per Treviglio e Bergamo. In serie A2 Mascio impegnata domenica 6 febbraio con Urania Milano (PalaFacchetti, ore 18), Withu (serie B) anticipa a sabato 5 al PalaAgnelli (alle 20,30) contro Lumezzane. Entrambi i quintetto partono favoriti viste le posizioni di bassa classifica delle avversarie di turno. Mascio e Withu pronte a riscattare i flop delle rispettive ultime uscite: trevigliesi reduci dalla trasferta di Udine, capolista del girone, sconfitti con 20 punti di passivo (79-59). Il team cittadino, forzatamente fermo dal 16 gennaio (causa covid) torna così a giocare dovendo riscattare tenacemente la battuta a vuoto di Mestre per quattro lunghezze (80-76 il risultato). Da dire che la Mascio si era presentata sull’impianto sportivo friulano priva dei due titolarissimi Sacchetti e Reati e del cambio numero uno Lupusor: sicuramente troppi per competere con una candidata al salto nella massima divisione nazionale. Contro Milano dovrebbe essere tutt’altra musica in quanto il team contendente è di spessore tecnico così così. Inoltre la formazione di coach Michele Carrea si avvarrà del fattore campo ricco di una tifoseria tra le più partecipate per sostegno dell’intera categoria. Posta in palio da blindare ad ogni costo per mantenere intatte le ambizioni di peso della dirigenza.

Bergamo dovrà vincere per salvaguardare la partecipazione ai prossimi playoff. Sin qui il passaggio alle sfide-promozione non è mai stato messo in dubbio ma guai a rilassarsi anche minimamente. Due le gare da recuperare contro il modesto Olginate tra le mura amiche e la sfida a Cividale del Friuli (con la squadra locale in vetta alla graduatoria) programmata per mercoledì 9 febbraio, ore 20,30. Al mercato invernale Lumezzane si è assicurato Maresca, ala-pivot sui 2 metri, acquistato dall’Oleggio militante in cadetteria.

