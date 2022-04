Mascio, esordio flop nell’«orologio». E la Withu cade in quel di Crema

Parte male la Mascio nella seconda fase della stagione sportiva denominata «orologio». Nell’esordio sul parquet del palasport di Verona la formazione di coach Michele Carrea ha perso 77-70. Trevigliesi, praticamente, sempre costretti a rincorrere gli avversari che si sono dimostrati con una marcia in più sotto il profilo tecnico. In ogni caso merito della Mascio è stato quello di rimanere in partita per gli interi 40 minuti di gioco. Parziali: 20-20; 42-38; 60-52 con finale 77-70. Evidentemente l’assenza di capitan Reati è stata avvertita eccome. La palma del migliore spetta agli statunitensi Langston (16) e Corbet (15); bene pure Miaschi (10) e D’Almeida (8).