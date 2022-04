Mascio, esordio nell’«orologio» a Verona. Withu, a Crema per un pronto riscatto

Per la Mascio scatta il mini torneo denominato «orologio» che precederà l’ingresso ai veri e propri play off-promozione. Appuntamento il 16 aprile (alle ore 20,30) a Verona contro il team locale piazzatosi secondo nella regular season dell’altro girone di serie A2. Verona se non fosse stato penalizzato di tre punti avrebbe, tuttavia, condiviso con Scafati la vetta della classifica. Avversario ostico, dunque, quello scaligero: per batterlo occorrerà una Mascio in palla al cento per cento. Si auspica, a livello individuale, nelle prestazioni al top delle pedine di maggior qualità, vale dire gli statunitensi Corbett e Langston e gli italiani Sacchetti e il sorprendente talentino baby Miaschi. Difficilmente sarà della partita l’acciaccato capitan Reati. Al seguito della squadra è annunciato un buon numero di tifosi che, specie nelle ultime sfide al PalaFacchetti hanno contribuito dagli spalti a caricare a dovere i giocatori.