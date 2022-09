Mascio fuori dalla Supercoppa, eliminata da Cremona (63-80)

Mascio eliminata dalla Supercoppa di Lega. Giocando sottotono i trevigliesi hanno regalato sabato 17 settembre alla Vanoli Cremona l’opportunità di accedere alle finali del torneo che precede di un paio di settimane l’inizio del campionato di serie A2. Fatali alla Mascio il primo e il secondo tempo, terminati rispettivamente 13-30 e 27-50. Banale sottolineare che nei 20 minuti citati la supremazia del team cremonese è risultata netta ed inequivocabile. Ma anche negli altri due quarti non è che capitan Sacchetti e compagni abbiano evidenziato la necessaria reattività per una – pur difficilissima – rimonta. Per la formazione di Cremona è stato così agevole amministrare il cospicuo margine per fissare sull’80-63 il punteggio finale. A livello individuale Giuri, miglior cecchino della squadra con 15 punti totalizzati, è apparso già in discreta forma. In doppia cifra anche Clark (13) e Lombardi (11). A coach Michele Carrea l’augurio di buon e affrettato lavoro per presentare ai nastri di partenza del nuovo campionato un collettivo chiamato a centrare obiettivi ambiziosi.